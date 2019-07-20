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إخلاء منزلين من السكان بقرية جزيرة الأحرار بالقليوبية

20 يوليو، 2019
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إخلاء منزلين من السكان بقرية جزيرة الأحرار بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ برئاسة محمد خيري رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بإخلاء منزلين مال أحدهما مكون من أربعة طوابق على الأخر وذلك للحفاظ علي سلامة السكان

هذا وقد أكد محمد خيري رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ بأنه تلقي بلاغا من مواطني قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية يفيد بميل أحد المنازل والمكون من أربعة أدوار فإنتقل محمد خيري علي الفور ومعه حملة مكبرة من مجلس مدينة طوخ وقوات الحماية المدنية لإخلاء السكان من المنزلين حفاظاً علي سلامتهم

هذا وقد أكد محمد خيري أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لفحص المنزلين وإعداد تقرير عن حلتهما وسلامة إجراءات التراخيص الخاصة بهما
بالإضافة إلى لجنة من الشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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