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إخماد حريق محدود أمام ديوان محافظ الدقهلية

2 يوليو، 2019
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق محدود، نشب في بعض المخلفات بحديقة استراحة الري القديمة، بجوار مكتبة مصر العامة في المنصورة، أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير الأمن، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى الحديقة المشار إليها آنفا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الحريق شب في بعض المخلفات بالحديقة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة .

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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