إزالة الشدات الكهربية المخالفة وزراعة ( ٤٨ عامود و ٢٠ كشاف إناره بمدن ومراكز محافظة البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة نحو إتخاذ جميع التدابير والإحتياطات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء والمرور والمتابعة اليومية والمستمره

نسق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص مع الإداره الهندسية وقسم الكهرباء بقرية بسنتواي لعمل حملة مكثفة لإزالة شدات الكهرباء المخالفة وتم إزالة شدة كهرباء مخالفة بنطاق نجع الزغبات

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينه إدكو بالتنسيق مع رئيس هندسة إدكو بمتابعة زراعة ( ٤٨ عامود و٢٠ كشاف إناره ) تنوعت مابين إحلال وتجديد وتزويد المناطق المحرومه كما تم إحلال وتجديد بعض أعمدة الأنارة وتركيب كشافات بقرية ٦ أكتوبر بمركز إدكو .

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية لقرية عمر مكرم بمركز ومدينه بدر بعمل حملة لصيانة أعمدة الإنارة بطريق عبد المجيد المرسى _ الطيرية

هذا وقد شدد اللواء /المحافظ علي ضرورة عمل إحلال وتجديد لأعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المتهالكه علي مستوي مدن ومراكز المحافظة حفاظاً علي أرواح المواطنين