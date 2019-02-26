إزالة ١٨٥ حالة إشغال ورفع ٣٨ طن مخلفات وأتربه بمدن ومراكز محافظة البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

في إطار خطه المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافه شدد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع الإشغالات لإعادة الأنضباط في الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع الميادين والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركزومدينة الدلنجات بعمل حملة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة

حيث أسفرت عن رفع ١٨٥ أشغال من شوارع الحدادين وصلاح سالم والسويقه وعرابي و تنوعت الإشغالات ما بين ” كراسى مقاهى ، تند قماش ، بلاستيك ، لوحات إعلانية ، وموازين وخزانات

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة كوم حماده بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية واقد بمتابعة أعمال النظافة بقرى الوحدة المحلية بواقد ،ومتابعة خط سير الجرارات وتم رفع 12طن من القمامة بمعدات الوحدة المحلية.

وفي ذات السياق قامت الوحدات المحلية بالقرى التابعة لمركز ومدينه كفرالدوار بأعمال نظافة نظافة موسعة بنطاق القطاعين الأول والثالث بالمدينة من خلال جهاز النظافة بالوحدة وبالتنسيق مع إدارة البيئة وقسم المتنزهات وأسفرت عن رفع ٢٦ طن قمامة، بجانب أعمال كسح المياه التي قامت بها الوحدة بعزب صيدناوى، والطويلة.

كما تم رفع تجمعات القمامة بمناطق: “وسط البلد، المراكبية، ونظير” بالإضافة إلى تقليم الأشجار بشارع الجيش ومنطقة الحدائق، فضلاً عن رفع تجمعات القمامة من مساكن الادكاوى.