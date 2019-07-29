إزالة 38 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 20165 م زمام طوخ وقها بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات علي أملاك الدولة ” أسترداد حق الشعب ”

قامت حملة مكبرة صباح يوم الإثنين بإزالة 38 حالة تعدي بمساحة 20165 زمام طوخ وقها بمحافظة القليوبية ولاية ري صرف بقرية الحسانية التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا بالقليوبية

هذا وقد شارك في الحملة قوات الحماية المدنية بمركز شرطة قها بقيادة مساعد مدير أمن القليوبية وسكرتير عام مساعد محافظة القليوبية ومحمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ وأمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها وسمير عمر نائب رئيس مجلس مدينة طوخ وسلوي أبو العنين نائب رئيس مجلس مدينة قها وإيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا

هذا وقد إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا أن الموجة مستمرة حتي إزالة جميع التعديات علي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب الذي حاول البعض الإستيلاء عليه بطريقة غير شرعية ولن يتم ترك ولا متر واحد من أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ القليوبية الدكتور عبد الحليم مرزوق الذي أكد أنه يتابع يومياً إجراءات تنفيذ حملات الإزالة في إطار الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات علي أملاك الدولة ” إسترداد حق الشعب “