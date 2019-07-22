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إستجابة لشكاوي مواطني شلقان -إيمان ريان في جولة للقرية لحل مشاكل المواطنين

23 يوليو، 2019
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إستجابة لشكاوي مواطني شلقان -إيمان ريان في جولة للقرية لحل مشاكل المواطنين

التايم المصرية / وحيد العطار
إستجابة لشكاوي مواطني قرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية قامت الدكتورة إيمان بجولة تفقدية اليوم للقرية للوقوف علي مشاكل المواطنين والعمل علي حلها.
هذا وقد تعددت شكاوي مواطني قرية شلقان من تجمعات القمامة ومشكلة الصرف الصحي بالقرية

أعطت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تعليمات بجمع القمامة من منطفة الوسيط ووضع عربة كبيرة لتجمع القمامة ونقلها لحين نقل المخلفات لمنطقة الوسيط بطوخ

كما وجهت الدكتورة إيمان بتشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب طفح في مواسير الصرف الصحي بمنطقة عمارات الإيواء

جدير بالذكر أن مختار شداد نائب رئيس مجلي مدينة القناطر الخيرية كان في إستقبال الدكتورة إيمان ريان

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