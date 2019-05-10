إصابة خمسة أشخاص في اصطدام طائرة بشاحنة نقل وقود بمطار تورونتو الدولي

أعلنت السلطات الكندية اليوم الجمعة إصابة خمسة أشخاص في اصطدام طائرة تتبع شركة “إير كندا” بشاحنة نقل وقود في مطار “تورونتو بيرسون الدولي” في وقت مبكر صباح اليوم.

ووقع التصادم فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة تورونتو بينما كانت الرحلة رقم “8615” يتم نقلها إلى البوابة في المبنى رقم 1 وعلى متنها 51 راكبا.

وكانت الطائرة في الأصل متجهة من تورونتو إلى سادبيري، لكنها عادت إلى مطار بيرسون بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الواقعة في شمال مقاطعة أونتاريو الكندية.

وقال السيرجنت بانكروفت رايت من شرطة “بيل” الإقليمية إن الشاحنة الناقلة اصطدمت بالطائرة واتُهم السائق بالتشغيل الخطير لسيارة بموجب قانون الطيران الفيدرالي.

وأضاف “لقد تضررت الطائرة إلى حد كبير”. ووفقا لرايت ، فقد عولج الطيار ومساعد الطائرة ومضيف الطائرة واثنان من الركاب بجروح.

وذكرت هيئة مطار تورنتو الكبرى في بيان موجز إن ثلاثة أشخاص تم نقلهم في النهاية إلى المستشفى ، لكنها لم تحدد هويتهم، وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن الركاب والطاقم “تم إجلاؤهم بأمان” ونقلوا إلى المبنى رقم 1 عقب التصادم.