إصابة 2 بقرية فرنوى بشبراخيت لخلافات بسبب الجيرة

البحيرة: سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي حيث تبلغ من العميد عصام ناصف مأمور مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول كل من :

1- على ع ا سن22 عامل

2- والدته / رضا ح خ سن51 ربة منزل .. مصابان [ جروح وسحجات ] مقيمان قرية فرنوى /دائرة المركز

· بسؤالهما إتهما كل من :

1- مبروك ع خ سن42 0

2- محمد ش خ سن22 ومقيمان بذات الناحيه

بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما .. لخلافات بسبب الجيره

بسؤال المشكو فى حقهما .. أنكرا مانسب إليهما .. وإتهما المبلغان بالتعدى عليهما بالسب تحرر المحضر اللازم المركز .. وبالعرض على النيابه العامه قررت :

صرف الطرفان من سراى النيابه .. بعد التصالح والتراضى بينهما

طلب تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها

تم تنفيذ قرار النيابة العامه