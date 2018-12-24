حوادث وقضايا

إصابة 2 بقرية فرنوى بشبراخيت لخلافات بسبب الجيرة

24 ديسمبر، 2018
42 أقل من دقيقة

إصابة 2 بقرية فرنوى بشبراخيت لخلافات بسبب الجيرة

البحيرة: سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي حيث تبلغ من العميد عصام ناصف مأمور مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول كل من :

1- على ع ا سن22 عامل

2- والدته / رضا ح خ سن51 ربة منزل .. مصابان [ جروح وسحجات ] مقيمان قرية فرنوى /دائرة المركز

· بسؤالهما إتهما كل من :

1- مبروك ع خ سن42 0

2- محمد ش خ سن22 ومقيمان بذات الناحيه

بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما .. لخلافات بسبب الجيره

بسؤال المشكو فى حقهما .. أنكرا مانسب إليهما .. وإتهما المبلغان بالتعدى عليهما بالسب 

 تحرر المحضر  اللازم  المركز .. وبالعرض على النيابه العامه قررت :

صرف الطرفان من سراى النيابه .. بعد التصالح والتراضى بينهما

طلب تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها

  تم تنفيذ قرار النيابة العامه

مقالات ذات صلة

8 أكتوبر، 2018
79

اهالى جبارس يقبضون على حرامى المواشى وتسليمه للشرطة بايتاى البارود

19 نوفمبر، 2018
46

ضبط 10 طن ارز مخزنه وحبسها عن السوق لتحقيق ارباح غير مشروعة بالبحيرة

31 أكتوبر، 2018
31

ضبط 30 طربه حشيش في سياره بالخانكه

3 أكتوبر، 2018
1٬153

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقليوبية.. والسبب “درس خصوصي”

إغلاق