إصابة 8 في هجوم بطائرة حوثية على مطار أبها السعودي

أفاد موقع العربية السعودي اليوم، الأحد، بإصابة 8 أشخاص جراء هجوم نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها السعودي اليوم.

ووفقا لما نشرته “العربي” في خبر عاجل لها، تم تنفيذ هجوم عن طريق طائرة مسيرة، استهدف موقف السيارات في مطار أبها الدولي نتج عنه إصابة 8 أشخاص.

كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت في وقت سابق من اليوم، استهداف مطاري أبها جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

جاء ذلك بعدما دانت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة اليوم، الأحد، التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على السعودية خاصة الهجوم على مطار أبها الذي خلف إصابة 26 مدنيًا.

وأعربت اللجنة الرباعية في لندن، عن الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، وطالبوا بالوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.