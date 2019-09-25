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إطلاق إسم الشهيد محمد جمال العطار علي دفعة هذا العام بمدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي

25 سبتمبر، 2019
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إطلاق إسم الشهيد محمد جمال العطار علي دفعة هذا العام بمدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي

التايم المصرية / وحيد العطار

في لفتة إنسانية جميلة من الأستاذ عبد الحكيم عامر مدير مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي قرر الأستاذ عبد الحكيم عامر إطلاق إسم الشهيد محمد جمال العطار علي دفعة هذا العام بالمدرسة وذلك تخليداً لذكراه العطره

جدير بالذكر أن الشهيد محمد جمال العطار إبن قرية عزبة الباجور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية طالب بالفرقة الرابعة كلية تربية قسم تاريخ جامعة بنها إستشهد أثناء عمله في الإجازه الصيفية هذا العام

هذا وقد تقدم جموع مواطني قرية عزبة الباجور بالشكر والتقدير للأستاذ عبد الحكيم عامر مدير مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي علي هذه الفتة الإنسانية الجميلة

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