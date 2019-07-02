إطلاق إسم الشهيد ملازم شرطة عمر مجدي علي أكبر مدارس القناطر

التايم المصرية / وحيد العطار

تخليدا لذكري شهداء الواجب الوطني الذين يضحون بأغلي ما يمتلك الإنسان وهو الروح من أجل الحفاظ علي تراب مصر الغالية ومن أجل أن يعيش شعبها العظيم في أمن وأمان.

فقد قرر محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق إطلاق إسم الشهيد ملازم عمر مجدي صبحي عبد الونيس علي أكبر مدارس مدينة القناطر

جدير بالذكر أن البطل الشهيد ملازم عمر مجدي صبحي عبد الونيس من مواليد مدينة القناطر الخيرية وقد تخرج من كلية الشرطة دفعة 2017م ليقضي أقل من شهرين في مباحث العياط لتكون نقطة إنطلاق له في العمل بقطاع المباحث بالشرطة المصرية ليدافع عن تراب وطنه الغالي مصر ليستشهد البطل الشهيد في كمين العياط في نوفمبر 2018م

ليلقي ربه وهو يدافع عن وطنه ويتلقي بصدره رصاصات الغدر والغيانة من أعداء الوطن ليفتدي بها أبناء وطنه لينعمو بالأمن والأمان

لذلك قرر محافظ القليوبية إطلاق إسم الشهيد البطل ملازم عمر مجدي صبحي عبد الونيس علي أكبر مدارس إدارة القناطر الخيرية وهي مدرسة المجمع

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد إتخذ هذا القرار من أول أمس الأحد وجاري عمل اليفطة ووضعها علي المدرسة