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إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

27 ديسمبر، 2018
24 أقل من دقيقة
إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

اعفى الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين، تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فى إطار إعادة تشكيل مجلس الوزراء .

ونقلت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم ، الخميس، قرار الملك سلمان بـ “إعفاء” تركي آل الشيخ وتعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة بدلاً من تركي آل الشيخ الذي تم تعينه رئيسًا لهيئة الترفيه.

وكان الملك سلمان قد قرر فى السادس من سبتمبر 2017 تعيين تركي آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدلاً من محمد بن عبدالملك آل الشيخ الذى تم اعفاءه من منصبه.

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