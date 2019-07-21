إقبال كبير من طلاب الثانوية على معامل تنسيق «بيطري دمنهور»

إقبال كبير من طلاب الثانوية على معامل تنسيق «بيطري دمنهور»

البحيرة : سعيد شتا

شهدت معامل كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 /2020، والناجحين من مرحلة الثانوية العامة لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، لتسجيل رغباتهم بمعامل كلية الطب البيطري، والتي تستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

وأعلن الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن تخصيص معامل كلية الطب البيطري وكلية العلوم والتربية والتجارة لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم للعام الجامعي الجديد.

ومن جانبه، تفقد الأستاذ الدكتور جمال عمران نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري، بتفقد المعامل للوقوف على أي مشاكل، قد تعوق عملية تسجيل الطلاب لرغباتهم، وأكد عميد كلية الطب البيطري على حرص الجامعة والكلية على التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم بتوفير معامل متخصصة ومجهزة لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم.

وأشار إلى أنه تم تزويد المعامل بعدد كبير من الإداريين بالجامعة، لمساعدة الطلاب في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، إلى جانب توفير استراحة مكيفة للطلاب وأولياء الأمور…

هذا وقد أشاد الطلاب وأولياء الأمور بمدي التعامل الراقي معهم معربين عن تقديرهم لكل الجهود المبذولة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البيطري والرد علي كافة الاستفسارات ..