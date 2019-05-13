عاجلعربى ودولى

إيران تتهم دولة ثالثة بتخريب سفن الفجيرة

13 مايو، 2019
555 أقل من دقيقة
أكد حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي البرلمان الإيراني، الاثنين، أن “مخربين من دولة ثالثة” قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات الأحد.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “إيرنا” عن بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله إن “هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة”.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا يوم الأحد “لهجوم تخريبي” قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
كانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت يومالأحد أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ”عمليات تخريبية” في مياهها قبالة إيران.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

14 ديسمبر، 2018
169

مانشستر يونايتد يخطط لشراء ضحية “صلاح ” مقابل ١٠٠ مليون استرليني

7 ديسمبر، 2018
169

6.2 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية 2018

3 يناير، 2019
614

عاجل.. قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد

19 نوفمبر، 2018
217

أسعار الأرز الأبيض تقفز 500 جنيه في الطن

إغلاق