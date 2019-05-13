إيران تتهم دولة ثالثة بتخريب سفن الفجيرة

أكد حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي البرلمان الإيراني، الاثنين، أن “مخربين من دولة ثالثة” قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات الأحد.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “إيرنا” عن بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله إن “هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة”.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا يوم الأحد “لهجوم تخريبي” قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

كانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت يومالأحد أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ”عمليات تخريبية” في مياهها قبالة إيران.