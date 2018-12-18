محافظات

إيهاب مهدي رمضان يحيل عشرة إطباء من الوحدة الصحية بكفر الجمال للتحقيق

18 ديسمبر، 2018
27 أقل من دقيقة

التايم المصرية / وحيد العطار

قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمتابعة الوحدة الصحية لقرية كفر الجمال وذلك خلال متابعتة اليومية للمؤسسات التابعة للوحدة المحلية لقرية ترسا.

هذا وقد وجد إيهاب مهدي رمضان تغيب عشرة آطباء عن العمل وقام بتغيبهم وإحالتهم للتحقيق .

وقد آكد إيهاب مهدي آن غياب عشرة آطباء عن العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر الجمال يعد إهمالا شديدا في حق وصحة المواطن الآمر الذي آكد إيهاب مهدي آنه لن يسمح بذلك مطلقاً وآن إحالة الآطباء للتحقيق ليكون ذلك درسا لمن يهمل آو يتهاون في صحة وحق المواطن المصري.

مقالات ذات صلة

31 أكتوبر، 2018
74

كابينة كهرباء بدون غطاء واسلاك عارية متهالكة بجوار ثلاث مدارس بحي شرق شبرا الخيمة

28 نوفمبر، 2018
70

رئيس لجنة المرأة ” بوفد قليوب ” تقدم استقالتها لـ” ابو شقة ” للأسباب التالية

16 ديسمبر، 2018
61

رئيس جامعة دمنهور يشارك فى فعاليات برنامج هيئة فولبرايت لقادة التعليم العالي

23 أكتوبر، 2018
49

محافظ البحيرة يشيد بدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى مساعدة الدولة

إغلاق