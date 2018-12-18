إيهاب مهدي رمضان يحيل عشرة إطباء من الوحدة الصحية بكفر الجمال للتحقيق

التايم المصرية / وحيد العطار

قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمتابعة الوحدة الصحية لقرية كفر الجمال وذلك خلال متابعتة اليومية للمؤسسات التابعة للوحدة المحلية لقرية ترسا.



هذا وقد وجد إيهاب مهدي رمضان تغيب عشرة آطباء عن العمل وقام بتغيبهم وإحالتهم للتحقيق .



وقد آكد إيهاب مهدي آن غياب عشرة آطباء عن العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر الجمال يعد إهمالا شديدا في حق وصحة المواطن الآمر الذي آكد إيهاب مهدي آنه لن يسمح بذلك مطلقاً وآن إحالة الآطباء للتحقيق ليكون ذلك درسا لمن يهمل آو يتهاون في صحة وحق المواطن المصري.