ابراهيم الياس يترشح لمنصب نقيب المحامين الدورة القادمة

كتب طارق درويش

بدأ الدكتور ابراهيم الياس المحامي الشهير والمعروف عنه المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم اولي خطواته نحو الترشيح لخوض النتخابات نقابة المحامين القادمة في مواجهة النقيب الحالي سامح عاشور و اشتدت المعركة مبكرا بين انصار الياس وعاشور وبدأ كلا منهما الاعداد للفوز بالانتخابات ونيل مقعد النقيب الذي يهمين عاشور عليه و يجيد فن خوضها

اكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي واحد المناضلين داخل اروقة نقابة المحامين انه ان الاوان ليتولي الياس منصب نقيب المحامين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجه فيها المحامين تحديات كبيرة وخطيرة والكبوات الت صادفوها