ابو العينين يهني الإمبراطور الياباني اكيهيتو بعيد ميلاده

هنئ الأستاذ محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط نائب رئيس مجلس الأعمال الياباني؛ الإمبراطور الياباني “اكيهيتو” بعيد ميلاده

ووجه ابو العينبن الرسالة الي جلالة الإمبراطور الياباني «أكيهيتو»

والسفير الياباني بالقاهرة / ماساكى نوكى

يطيب لي أن اتقدم بخالص التهاني القلبية إلى جلالة الإمبراطور «أكيهيتو» إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاد جلالته، متمنيا أطيب الأمنيات وموفور الصحة والسعادة لإمبراطور اليابان وأسرته، والشعب الياباني الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والإزدهار .

أن الإمبراطور «أكيهيتو» واحدا من رجال السلام القلائل فى العالم حيث استطاع طوال تاريخه الحافل بالنجاح والعطاء الحفاظ على وحدة اليابان وقوتها وتقدمها وتخطي ببلده الكثير من الصعاب، إلى جانب مواقفه التاريخية المشهود لها عالمياً و سعيه الدائم من أجل السلام الدولي .

وبهذه المناسبة أعبر عن سعادتي بمدي العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين المصري والياباني، والعلاقات الدبلوماسية التي تمتد لأكثر من 150 عاماً وما يجمع البلدين من علاقات قائمة على التعاون المشترك فضلا عن الاتفاق الدائم في الرؤى حول القضايا الدولية .

كذلك ما شهدته العلاقات من تقدم كبير خلال السنوات القليلة الماضية بعد زيارة الرئيس السيسي لطوكيو في 2016 والتي بدأت معها مرحلة جديدة من التعاون فى شتي المجالات منها الطاقة وصناعة السيارات والصناعات البترولية والزراعية والدوائية فضلا عن التعاون المشترك فى إنشاء المتحف المصري الكبير ومشروع المدارس المصرية اليابانية .

مع تمنياتي بالمزيد من التعاون بين البلدين بما يلبي طموحات وأمال الشعبين الصديقين خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 ودعوة اليابان مصر لحضور قمة العشرين فى أوساكا يونيو المقبل .

حفظ الله إمبراطور اليابان .. وكل عام وأنتم بخير .