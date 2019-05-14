ابو المجد الطوخي كبير المذيعين بالقاهرة الكبري يعلن خوضه انتخابات مجلس الشيوخ القادمة

كتب محمد طارق

اعلن ابو المجد الطوخي كبير المذيعين باذاعة القاهرة الكبري خوض انتخابات مجلس الشيوخ القادمة عن جنوب القليوبية لما له من رصيد جماهيري وخدمات ملموسة اكد انه سيوضحها خلال برنامجه الانتخابي

ابو المجد الطوخي اتسم بالخبرة الكبيرة في مجال عمله وقدم العديد من البرامج الوطنية الاذاعية التي كان لها الاثر الطيب في شحذ الهمم والوقوف خلف الدولة المصرية وقت الازمات والشدة وخاصة ابان وصول جماعة الاخوان الارهابية الي الحكم في غفلة شعبية بسبب الظروف اللتي لاحقت سيناريو يناير المشبوه عام 2011