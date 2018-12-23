اتهام فنانة شهيرة بإدارة بيت للدعارة

الفجر الفني



نشرت إحدى الصحف السودانية، كارثة فنية من العيار الثقيل بعدما تم اتهام فنانة بإدارة ​منزل للدعارة​ والعروض المخلة بالآداب إثر معلومة تلقتها شرطة مباحث أمن المجتمع.

وأفادت الأخبار التي تم تداولها بأن منزلاً يدار للدعارة ليتم رصد المعلومة ومن ثم مداهمة المنزل الذي أسفر عن وجود المتهمة الأولى التي تدعي أنها فنانة والمتهم الثالث داخل غرفة، كما تم ضبط شابين آخرين أفادا بأنهما كانا بصدد تعاقد لحفل.

تم إحالة الملف للمحكمة، فيما تواجه سيدة بصفتها المتهمة الثانية بلاغاً آخراً يتعلق بالعروض المخلة للآداب بعد أن تم العثور داخل هاتفها على صور فاضحة.

وتشهد السودان والعديد من المدن في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، ما يمكن وصفه بالهدوء الحذر، وذلك بعد مرور أربعة أيام على بدء مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وعادت الأوضاع إلى طبيعتها في غالبية المناطق بعد أن تمكنت السلطات السودانية من خلال إعلان حالة الطوارئ وتعليق الدراسة في أجزاء واسعة من البلاد، فيما لا تزال هناك مظاهرات ليلية بمناطق متفرقة من البلاد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية السودانية، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد، إن “الأوضاع باتت هادئة في الخرطوم، منذ بدء الاحتجاجات بمدنية “عطبرة”، بولاية “نهر النيل”، يوم الأربعاء الماضي، وأكد “أن الخرطوم، منذ صباح اليوم الأحد، تشهد هدوء تاما، مشيرا إلى أن “الأمر أصبح واضحا ومعروفا لدى للسلطات الرسمية أن هذه التظاهرات التخريبية وراءها أغراض سياسية”.

وفي ذات السياق، أكد شاهد عيان بمدنية أم درمان، المجاورة للعاصمة الخرطوم، لوكالة “سبوتنيك” استقرار الأوضاع في المدينة، وتوقع أن تعود الاحتجاجات بمسار جديد عبر تظاهرات ليلة بدلا عن أوقات النهار”، لافتا إلى أن أحياء ودنوباوي والركابية والعمدة بأم درمان، شهدت مساء أمس السبت مظاهرات ليلية، وجرى اعتقال عشرات المتظاهرين.

وأكد شهود عيان من مدينة “دنقلا”، عاصمة الولاية “الشمالية” (حوالي 530 كيلومترا شمال الخرطوم)، باتصالات هاتفية مع وكالة “سبوتنيك”، أكد على “الأوضاع باتت هادئة بصورة عامة في المدينة وخاصة في الأسواق والمرافق العامة”، لافتا، أن عقب إعلان الطوارئ في دنقلا بات الأمور مستقرة والعادية”.

ومن مدينة كوستي، إحدى مدن ولاية “النيل الأبيض”، (حوالي 360 كيلومترا جنوب الخرطوم)، أكد شاهد عيان، أن الأوضاع في المدينة هادئة للغاية اليوم بعد أن شهدت مظاهرات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وفي ذات السياق، أكدت شاهدة عيان من مدينة ” الأبيض”، عاصمة ولاية ” شمال كردفان” (حوالي 588 كيلومترا) جنوب غرب العاصمة الخرطوم، هدوء الوضع في المدينة على الرغم من أنها شهدت، على مدى الأيام الماضية، مظاهرات وصفتها بـ”الملتهبة”.