أخبار مصر

اجتمع يضم كبار الجماعة الارهابية في قطر وتركيا لبحث وضع اطار جديد للهجوم علي مصر

23 يونيو، 2019
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كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان القرضاوي ووجدي غنيم وعاصم عبد الحق و ايمن نور ومعتز مطر  طرحوا فكرة عقد   اجتماعا موسعا يضم كافة التيارات المعادية لمصر لبحث وضع خطط جديدة واستراتجيات مختلفة تواجه النجاحات الكبيرة التي يحققها الرئيس السيسي 

 واعترف قيادات الخيانة و الهاربين الي خارج الوطن والمتعاونين مع انظمة تكره مصر وشعبها – ان جميع المحاولات التي تمت لاسقاط الدولة المصرية قد باءت بالفشل وانه كلما ذادت نبحات الجماعة الارهابية ضد مصر كلما ذادت نجاحات و انتصارات الرئيس السيسي في شتي مجالات التنمية و هو الامر الذي اعاد الاستقرار الي الوطن المصري 

واقترح نور والقرضاوي اقامة الاجتماع في اسطنبول خلال شهر نوفمبر المقبل

 

 

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