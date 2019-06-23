اجتمع يضم كبار الجماعة الارهابية في قطر وتركيا لبحث وضع اطار جديد للهجوم علي مصر

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان القرضاوي ووجدي غنيم وعاصم عبد الحق و ايمن نور ومعتز مطر طرحوا فكرة عقد اجتماعا موسعا يضم كافة التيارات المعادية لمصر لبحث وضع خطط جديدة واستراتجيات مختلفة تواجه النجاحات الكبيرة التي يحققها الرئيس السيسي

واعترف قيادات الخيانة و الهاربين الي خارج الوطن والمتعاونين مع انظمة تكره مصر وشعبها – ان جميع المحاولات التي تمت لاسقاط الدولة المصرية قد باءت بالفشل وانه كلما ذادت نبحات الجماعة الارهابية ضد مصر كلما ذادت نجاحات و انتصارات الرئيس السيسي في شتي مجالات التنمية و هو الامر الذي اعاد الاستقرار الي الوطن المصري

واقترح نور والقرضاوي اقامة الاجتماع في اسطنبول خلال شهر نوفمبر المقبل