احتجاجات في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية في الخرطوم

كتبت منى توفيق

نظم عدد من طلاب وموظفي وخرجي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية اليوم وقفه احتجاجية اعتراضا على اقتحام اﻷمن امس اﻷحد الجامعة واطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين واعتقال عدد من الطلاب واﻷطباء

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس اﻷمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية البروفسور مأمون حميدة عن أسفه لما حدث من اقتحام قوات اﻷمن للحرم الجامعي وملاحقة المتظاهرين من الطلاب وادان انتهاك حرم الجامعة مضافا أنه سيقدم احتجاجا لسلطات اﻷمن للمطالبة بتحقيق فوري عما بدر من اﻷجهزة اﻷمنية لأفتنا الى السعي إلى اﻷفراج عن المعتقلين من الطلاب واﻷطباء كما طالب الطلاب باﻷلتزام بقوانين الجامعة

وكانت قوات اﻷمن السودانية قامت امس اﻷحد باعتداء بشكل وحشي على الطلاب والتحرش بالطالبات اﻷمر الذي استدعى طلاب وخرجي الجامعة إلى اصدار بيان ينددون فيه بالحادث ويحملون اﻹدارة المسؤولية مما لحق بهم وطالب الطلاب في بيان باتخاذ موقف من اجهزة الدولة القمعية وان تتخذ اجراء باغلاق وبتعطيل الدراسة تعبيرا عن اﻹحتجاج بضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي وأكد الطلاب أنهم مع ثورة الشعب وضد العنف وضرب المواطنين وفي أول رد فعل لما حدث لطلاب في الجامعة من انتهاكات وتحرش بطالبات أصدرت لجنة اطباء السودان المركزية التي تعمل ضمن القوى الموقعه ﻷعلان الحرية والتغير اصدرت بيانا استنكرت فيه الضرب الوحشي والتحرش بالطبيبات ودعت لجنة اﻷطباء لمواصلة اﻹحتجاج والتظاهر كما تقدم أحمد محمد آدم أستشاري بمركز يستيشرون التابع لوزارة الصحة السابق مأمون حميدة أستقالة عن العمل وأغلق عيادته يستيشرون رفضا الطريقة التي تعامل بها اﻷمن مع الطلاب مشيرا أن سبب أستقالتة أخلاقي .