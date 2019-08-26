احكام القضاء اساس العدل في ملف تقنين الاراضي المملوكة للدولة والالتزام بالقانون عصب حل المشكلات

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

اوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اعادة حق الشعب في الاراضي المتعدي عليها وكلها توصيات هامة ومؤثرة و تحقق قيمة مالية مضافة لخزينة الدولة لمواجهة تحديات البناء والتعمير و انهاء العديد من الملفات التي طال انتظار حلها مثل الصحة و الاسكان الاجتماعي و الطرق والمشروعات الاقتصادية المتوسطة المدي والعملاقة والقصيرة الاجل ونجح الرئيس بجدارة و كفاءة غير مسبوقة ان يعيد الحيوية الي مؤسسات الدولة و يحقق معجزات كبيرة في هذة الملفات القوية.

في كل اللقاءات الحوارية والمناسبات الهامة يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة اعلاء قيم احكام القضاء وعدم تجاهلها لان في ذلك ضياع للمجتمع و اهدار للقانون الذي يحقق العدالة بين الفرد والفرد ويفض النزاعات بين الافراد و الدولة بما يضمن الاستقرار والحيادية .

حقيقة اطلعت علي العيد من الاحكام القضائية التي فصلت بين الدولة والافراد في شان تثمين سعر الارض بمعرفة لجان التثمين بكل محافظة واشارت الاحكام ان تاريخ وضع اليد او حق الانتفاع هو الاساس في تحديد السعر وقضت لالاف المواطنين بدفع سعر متر الارض بتاريخ وضع اليد و حاليا قامت لجان تثمين الاراضي بتحديد اسعار غير مطابقة لسعر المثل وفيها مغالاة يترتب عليها مخالفة نص دستور صريح ..(

“المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سببٍ آخر.).

وذلك لان احكام القضاء قد حددت اسعار الاراضي وفقا لتاريخ وضع اليد و قيام الالاف بالتمليك والحصول علي عقود من الدولة تنفيذا لهذة الاحكام فضلا انه لايجوز تطبيق القانون الجديد باثر رجعي ومن ثمه فأن المشرع ذهب الي ذلك للردع ومنع خلط الاوراق .

و اعطاء مواطن عقد للتمليك في وقت وضع اليد تنفيذا لاحكام القضاء من النظام العام وذلك لان القواعد القانونية عامة ومجردة وملزمة علي الكافة سوء افراد او دولة وتبقي احكام القضاء هي الكلمة العليا التي تحقق العدالة و تحمي الحقوق والواجبات التي حصنها الدستور بالمساواة