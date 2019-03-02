احلام مصرى متوفى فى الغربة

بقلم د صفاء عودة

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره فقدت الجالية المصرية اليوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رجل من رجلات الخير شخص نقي من الشخصيات النبيلة التي حفرت أسمها فى العمل العام

لقد فقدناك جسدا ولكن أعمالك الجليلة ستظل خالدة تحكي عن سيرتك العطرة الطيبة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها

فقيدنا العزيز الذي افني حياته في خدمة ابناء الجالية المصرية ومساعدة المتعثرين بداخل مصر وخارجها برغم ما كان يمر به من ظروف صعبة ..المغفور له بإذن الله المهندس حلمي دراز الذي ترك وراءه زوجه و ٤ اطفال في عمر الزهور بالمملكة وولدين بمصر لم يراهم منذ أكثر من عشر سنوات ..

نسال الله ان يعنهم أبناءه وأسرته على صعوبات الحياة وان يلهمهم الصبر والسلوان على الفراق المفاجئ ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته كان رجل متواصل معي يوميا ينقل ما يان به المصريين بغربة موحشه رغم وجود مشكلة خاصه له لم يشير لي يوما عليها

وكنت بدوري انقل كل المشكلات الفرديه للقنصليه التي كان بعض الافاضل علي علم بها وكنا فريق عمل يعلم الله انه لوجه الله ولنا اخوه مازالو يعطو لهم مني كل التقدير لكن اسمحو لي ان انشر اهداف وضعناها وتمنينا ان يكون لها متابع يحققها علي ارض الواقع

أهدافنا

_ التامين الطبي للمغترب واسرته وسوف يتم عن طريق طرح بوليصة تامين من قبل شركات التامين العامله في مصر

_ نقل الجثمان المجاني ومصاريف الجنازة 🇪🇬

_ توفير فرص عمل وعقود عمل موثوقة 🇪🇬

_ اعفاء جمركي للسيارات والإمتعه 🇪🇬 بالتعاون مع حملة اعفاء🇪🇬

_ برتكولات تعاون مع المدارس الدوليه والجامعات لتخفيض مصروفات ابناء المغتربين 🇪🇬

_زيادة عدد مقاعد ابنائنا بالخارج بالجامعات ومساواتهم بأبنائنا في الداخل في جميع مراحل التعليم المختلفة

_ صندوق زماله للمغتربين 🇪🇬

_بوليصه تامين ضد خطر العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث 🇪🇬

_ بوليصه تامين تغطي خطر انهاء الخدمات التعسفي والعودة المفاجئ 🇪🇬

_ رعاية المصريين بالخارج عن طريق استشارات ومساعدات قانونية مجانية 🇪🇬

_ معاش للمغترب 🇪🇬

_ اراضي للمغتربين تندرج تحت فئة محدودي الدخل تدفع قيمتها بالجنية المصري 🇪🇬

_ نادي اجتماعي وثقافي للمغتربين .

رحم الله اخي مهندس حلمي دراز

صفاء عوده