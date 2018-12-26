اختفاء طائرة أمريكية خاصة في المحيط الأطلسي

وكالات

أعلنت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية عن سقوط طائرة أمريكية صغيرة في المحيط الأطلسي.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية مساء أول أمس، الاثنين، أن طائرة أمريكية خاصة كانت في طريقها من والت ديزني إلى مطار برينستون بولاية نيوجرسي، سقطت في المحيط، واختفت تماما.

وأفادت الصحيفة بأن الطائرة من طراز “The Piper PA-46” قد اختفت، يوم الخميس الماضي، وعلى متنها، بيتر رينزولي، البالغ من العمر 51 عاما، وابنه دانييل (19 سنة). مؤكدة أنها اختفت بعد 30 دقيقة من مغادرتها مطار أورلاندو. وبعد بعض الوقت، تلقى رجال الإنقاذ إشارة استغاثة من الطائرة، وسلموها لخفر السواحل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الطائرة اختفت قبالة سواحل فلوريدا، وأنه بعد تلقي إشارات الاستغاثة، اتجهت بعد ذلك مباشرة عدة طائرات وقوارب بحرية تحمل رجال الإنقاذ إلى النقطة الأخيرة، التي أرسلت منها الطائرة نداء الاستغاثة. مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ لم يتمكن من اكتشاف مكان الطائرة، أو الراكبين اللذين كانا على متنها.

وأوردت الصحيفة أن خفر السواحل قد اوقفوا عملية الإنقاذ، بعد 56 ساعة من عمليات البحث والتفتيش الفاشلة، وذلك مساء السبت الماضي.

وقال محامي عائلة رينزولي جاستن ماركيتا لصحيفة “فلوريدا تايمز-يونيون” إن كلا من رينزولي وابنه كانا طيارين بارعين. ليس من المعروف ما إذا كان المراهق أو والده كان يقود الطائرة عندما اختفت.

كان رينزولي يعمل محاسب قانوني معتمد، وأستاذ في جامعة روتجرز، ومعلق على الأخبار المالية.