اختفاء طالب بالثانوية العامة في ظروف غامضة بقها

كتب حسين عبد العزيز

في ظروف غامضة وملابسات غير واضحة و تفاصيل ضبابية اختفي طالب ثانوي عن اسرته وبيته قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بيوم واحد

تفاصيل الاختفاء بدأت عندما خرج الطالب عبد المقصود شريف عبد المقصود الفار من بيته صباح الجمعة وبالتحديد التاسعة صباحا ليحضر ملزمة ومذكرة امتحانات مادة اللغة العربية من احد زملائه بطوخ وانتظر الاهل عودته لكن دون جدوي

اسرع الاب بابلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة و مازال الطالب مختفيا في ظروف شائكة واسباب غير معلومة او حقيقة

الجميع من اهل الطالب يواصلون رحلة البحث عنه و مازال الجميع ينتظر دور رجال الشرطة في كشف لغز الاختفاء