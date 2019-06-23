ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية تكرم وليد ومروان ابطال العالم

استقبل اليوم الأستاذ محمد مهدى مدير إدارة غرب التعلمية كلا من وليد رضا ومروان عاطف أبناء مدرسة السلام بأدارة غرب التعلمية والفائزين بالمركز الثانى ببطولة العالم وانتى إقامة بالصين .

وقد حضر اللقاء .

الأستاذ عادل دود وكيل إدارة غرب.

الأستاذة صباح سليمان مدير التعليم الثانوى .

الأستاذة يسرية الشيخ مدير العلاقات العامة .

الأستاذ محمود سليم مدير إدارة الاتصال السياسى .

الأستاذ سماح لاشين التعليم الثانوى .

الأستاذ على حسن مدير مدرسة السلام الثانوى

وقد أشاد الأبطال بدور الإدارة فى تزليل الصعاب التى واجهتهم فى إنهاء الأوراق الخاصة بهم .

وأكد مهدى بدور الام فى إنشاء بطل نفتخر به

وقد كرم الأبطال بشهادات التقدير وتحفيز مادى كما تم تكريم الأمهات بأهدئهم كتاب الله المصحف الشريف .. الف مبروك للابطال

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