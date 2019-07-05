ارتفاع أسعار المواد البترولية واسطوانات الغاز

محافظ القليوبية يتابع منذ الصباح الباكر الحملات التموينية والمرورية المكثفة على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات

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فى إطار ما اعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل عن تحريك اسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة وفى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اعلنته الحكومة ، أعلن الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بان محطات البنزين تعمل بشكل طبيعى وان جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الاسعار المعمول بها في السوق حالياً

البوتاجاز

المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 – 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 – 6.75 جنيه للتر

الكيروسين

6.75 جنيه للتر

السولار

6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر – 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً – 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3

واضاف المحافظ انه على المواطنين الابلاغ عن اى محطة وقود تقوم بكتابة اسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373

كما اعطي سيادته تعليماته للسيد اللواء/ مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية .

مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية