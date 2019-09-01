ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بالعياط لـ12 شخصً

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بقرية العطف، التابعة لمدينة العياط، إلى 12 شخصًا، منهم 11 مصابًا بكسور وجروح، وحالة وفاة لشاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا، مفاده، انقلاب ميكروباص بمدينة العياط، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محيط الحادث، كما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الميكروباص، ونشر الخدمات المرورية بالطريق لتيسير الحركة المرورية.

فيما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج.