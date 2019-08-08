ارتكب جرائم جنسية مع 105 فتيات.. فضيحة جديدة تضرب إسرائيل

نشرت قناة “ريشت كان” العبرية اليوم الخميس نبأ التحقيق مع مستوطن إسرائيلي ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات.

وقالت القناة العبرية إن وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية “لاهف 433” تجري تحقيقات مع المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش في مستوطنة “عمانوئيل” والذي يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة التورط في ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات معظهم من القاصرات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في بداية العام الجاري 17 إسرائيليًا من اليهود بتهمة ارتكابهم جرائم جنسية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 إسرائيليًا بشهر فبراير الماضي، بتهمة القيام بمخالفات وجرائم جنسية، ضد قاصرات، من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي