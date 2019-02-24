استبعاد شوبير وربيعة من قائمة الأهلى فى مواجهة الجونة بالدوري الممتاز

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء تشكيل الأهلى كالآتى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجايي

وضمت دكة بدلاء الأهلى كلا من:

علي لطفى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – كريم وليد “نيدفيد”، فيما تم استبعاد مصطفى شوبير ورامى ربيعة من قائمة المباراة.