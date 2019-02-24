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استبعاد شوبير وربيعة من قائمة الأهلى فى مواجهة الجونة بالدوري الممتاز

24 فبراير، 2019
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أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء تشكيل الأهلى كالآتى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجايي

وضمت دكة بدلاء الأهلى كلا من:
علي لطفى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – كريم وليد “نيدفيد”، فيما تم استبعاد مصطفى شوبير ورامى ربيعة من قائمة المباراة.

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