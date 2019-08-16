محافظات

استجابة فورية لتنسيق اقامة حواجز و مطبات هوائية و لوحات ارشادية بطريق شبراخيت_ التوفيقية

16 أغسطس، 2019
523 أقل من دقيقة

البحيرة : سعيد شتا

بناءا على توجيهات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و توفير كافة سبل الأمان للحفاظ على أرواح المواطنين .

أجرى الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود جولة تفقدية صباح اليوم بموقع حادث انقلاب سيارة علي طريق السوالم – عزبة عاصم ، بالتنسيق مع الجهات المعنية و السيد المهندس / فايز الجندى مدير عام مديرية الطرق بالبحيرة لسرعة عمل حواجز اسمنتية و مطبات علي الطريق للحد من وقوع حوادث.

و وجه ” كجك ” بسرعة إنشاء عدد 2 مطب صناعي علي الطريق لتهدئة سرعة السيارات و عمل صدادات علي الجانبين بالإضافة الي عمل لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بوجود ملف علي الطريق.

ومن المقرر انه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية و سيتم العمل فورا خلال الأيام القادمة وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر، 2018
127

وكيل الوزارة يقرر تحويل 9 أطباء للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

28 أكتوبر، 2018
164

محافظ الشرقية يشهد إفتتاح فاعليات بانوراما حرب أكتوبر بالصالة المغطاه بجامعة الزقازيق

10 نوفمبر، 2018
239

ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك داخل مصنع رنجة بالغربية

12 نوفمبر، 2018
144

مدير تعليم البحيرة يفاجأ مدارس ادارة ابو حمص التعليمية ويثني علي نسبة حضور طلاب الصف الثالث الاعدادي

إغلاق