استجابة فورية لتنسيق اقامة حواجز و مطبات هوائية و لوحات ارشادية بطريق شبراخيت_ التوفيقية

البحيرة : سعيد شتا

بناءا على توجيهات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و توفير كافة سبل الأمان للحفاظ على أرواح المواطنين .

أجرى الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود جولة تفقدية صباح اليوم بموقع حادث انقلاب سيارة علي طريق السوالم – عزبة عاصم ، بالتنسيق مع الجهات المعنية و السيد المهندس / فايز الجندى مدير عام مديرية الطرق بالبحيرة لسرعة عمل حواجز اسمنتية و مطبات علي الطريق للحد من وقوع حوادث.

و وجه ” كجك ” بسرعة إنشاء عدد 2 مطب صناعي علي الطريق لتهدئة سرعة السيارات و عمل صدادات علي الجانبين بالإضافة الي عمل لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بوجود ملف علي الطريق.

ومن المقرر انه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية و سيتم العمل فورا خلال الأيام القادمة وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين.