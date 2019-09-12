استجابة وحده مكافحة الملاريا والأمراض المتناقلة بكفرشكر

كتب السيد يوسف

تعددت المناطق التى تأوي الأمراض والحشرات والقوارض المتسببة فى تفشي الامراض بين المواطنين بمركز ومدينه كفرشكر ، وهذا بسبب تجمعات القمامه والعشوائيات والمصارف والترع بالإضافة إلى القري المحرومه من وجود صرف صحي ، يأتي هذا على عاتق فريق وحده الملاريا والأمراض المتناقلة بمركز ومدينه كفرشكر بمحافظة القليوبية .

حيث استغاث عدد كبير من المواطنين بمنطقة المساكن الشعبية بمحيط سور مستشفي كفرشكر المركزي ومركز الشرطه من الخلف بالمدينه مساء أمس الأربعاء 11/9/2019 من وجود ثعابين وقوارض وحشرات طائرة وزاحفة بكثرة بسبب تجمعات القمامه ووجود غاب وحشائش وهيش اخضر .

حيث ظهر ثعبان من نوع الكوبرا فى الطريق العام بالمنطقة والذي شكل ذعر كبيراً على الأطفال المواطنين .

ومن جانبه استجاب محمد الحسيني رئيس مجلس مدينة كفرشكر والذي شن حمله مكبرة لتطهير تلك المنطقة صباح اليوم وازاله كافة التراكمات من القمامه والهيش والغاب الأخضر من جانبي الطريق العام بمحيط المنطقة .

وعلى صعيد آخر استجاب المهندس نادر سعد رئيس وحده المكافحة للأمراض المتناقلة بكفرشكر بعمل حمله رش وتطهير المنطقة كافة بعد ازاله كافة التراكمات من القمامه وإخلاء جزء كبير من المنطقة من الغاب والهيش والحشائش الخضراء .

وقد وجه الأهالى والسكان بالمنطقة الشكر للجهاز التنفيذي المحلي لمدينة كفرشكر والوحده المكافحة وكل المسؤولين الذين يعملون من أجل المواطن والصالح العام .