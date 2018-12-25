استرجاع 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتي زرزورة و صفط خالد

استرجاع 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتي زرزورة و صفط خالد

البحيرة : سعيد شتا

بناءا على توجيهات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و ردع المخالفين عن القانون و الحفاظ علي الرقعة الزراعية و تنفيذ أحكام القانون .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بايتاي البارود بنطاق قرية صفط خالد التابعة لمجلس قرية ارمانيا في وجود المهندس صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود و اللواء عبدالحميد حمودة مساعد مدير أمن البحيرة والعميد محمد زايد مأمور مركز ايتاي البارود و الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث و المقدم حازم الشيخ مفتش المباحث و المهندس مبروك قنديل مدير الإدارة الزراعية و الأستاذ عوض الشهاوي و الأستاذ خالد الحناوي نائبي رئيس المدينة و الأستاذ مصطفي سويدان رئيس مجلس قرية ارمانيا.

اتجهت الحملة في البداية لقرية زرزورة التابعة لايتاي البارود وتم تسليم 48 فدان و 5 قيراط الي مديرية الزراعة .

ثم اتجهت الحملة الي قرية صفط خالد وتم إزالة 15 حالة مباني بزمام قرية صفط خالد و 6 حالات إخلاء سكن إداري وتسليم 381 فدان و 16 قيراط من الأوقاف الي مزارع صفط خالد قطاع الإنتاج مركز البحوث بمساحة اجمالية 444.5 فدان .

وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود و من المقرر أن تستمر هذة الحملات حتي يتم استرجاع كافة الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.







