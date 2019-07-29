استغاثة الي رئيس الجمهورية.. “تدمير أحلام الشباب” شعار مجلس مدينة بنها

يسود حالة من الأستياء من أهالي قري ومدينة مركز بنها بعد القرار المشين والمدمر للشباب والموضوع باختصار قام مجموعة من الشباب بإنشاء مشروع بمظهر جمالي محترم ولا يعيق الطريق العام والمشروع عبارة عن تصوير حفلات الخطوبة وكتب الكتاب بمظهر حضاري يليق بأبناء مدينة بنها حيث فوجئ صباح اليوم بمسئولي مجلس مدينة بنها يقومون بإزالة المشروح وتدمير حلم الشباب وتمت الإزالة تحت غطاء أن المشروع يقع تحت الصغط العالي وأن الارض ملك المصنع الحربي وهذا ومخالف للحقيقة وأن الارض ملكية خاصة وتتبع عزبة البرنس من المسؤول عن تدمير أحلام الشباب تحت ستار القانون هو السائد.

وعلي جانب أخر قام عشرات الشباب بتقديم عشرات الاستغاثات الي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بسرعة تلبية مطالب الشباب حرصا علي مستقبلهم وأسرهم من التشرد والضياع بعد تعنت مسئولي مجلس مدينة بنها بتدمير أحلام الشباب وكان يجب استعمال روح القانون مع هؤلاء الشباب حرصاً علي مستقبلهم.