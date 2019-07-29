أخبار مصرعاجل

استغاثة الي رئيس الجمهورية.. “تدمير أحلام الشباب” شعار مجلس مدينة بنها

29 يوليو، 2019
949 أقل من دقيقة

يسود حالة من الأستياء من أهالي قري ومدينة مركز بنها بعد القرار المشين والمدمر للشباب والموضوع باختصار قام مجموعة من الشباب بإنشاء مشروع بمظهر جمالي محترم ولا يعيق الطريق العام والمشروع عبارة عن تصوير حفلات الخطوبة وكتب الكتاب بمظهر حضاري يليق بأبناء مدينة بنها حيث فوجئ صباح اليوم بمسئولي مجلس مدينة بنها يقومون بإزالة المشروح وتدمير حلم الشباب وتمت الإزالة تحت غطاء أن المشروع يقع تحت الصغط العالي وأن الارض ملك المصنع الحربي وهذا ومخالف للحقيقة وأن الارض ملكية خاصة وتتبع عزبة البرنس من المسؤول عن تدمير أحلام الشباب تحت ستار القانون هو السائد.
وعلي جانب أخر قام عشرات الشباب بتقديم عشرات الاستغاثات الي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بسرعة تلبية مطالب الشباب حرصا علي مستقبلهم وأسرهم من التشرد والضياع بعد تعنت مسئولي مجلس مدينة بنها بتدمير أحلام الشباب وكان يجب استعمال روح القانون مع هؤلاء الشباب حرصاً علي مستقبلهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 نوفمبر، 2018
524

الرئيس يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها

17 أكتوبر، 2018
223

ترامب: لن أتخلى عن السعودية ونحتاجها للقضاء على الإرهاب

26 مارس، 2019
660

محافظ القليوبية يستقبل رئيس مجلس الدولة بالمحافظة ويتفقدان مقر المجلس بالمحافظة للإطمئنان على سير العمل

30 أكتوبر، 2018
488

أهالى عزبة أبو باشا ببنها يستغيثون بمحافظ القليوبية: “إرحمونا من التوصيلات الكهربائية العشوائية خطر الموت يهددنا”

إغلاق