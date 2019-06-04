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استغاثة الي معالي وزير الداخلية.. معاون مباحث كفر شكر يتعدى على مواطن ويحدث به إصابات بالغة

5 يونيو، 2019
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تجرد معاون مباحث كفرشكر محمد يسري من انسنياته وقام بالتعدى بالضرب المبرح على الحاج مرزوق وأحدث به عدة إصابات وتم تحويله الي المستشفى والمواطن من كفر على شرف الدين التابعة لكفر شكر محافظة القليوبية وعمره 65 عام وأن هذا الظابط المتهور يسيئ الي رجال الشرطة ولذا نطالب أهالي كفر على شرف الدين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الظابط المتهور في حق المواطن وسرعة التحقيق.
وهذه رسالة إلى السيد محمد توفيق وزير الداخلية جعلكم الله عونا لنا.

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