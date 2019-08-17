استغاثة الي معالي وزير الداخلية من أهالي الفلل ببنها مشاجرة ومخدرات وتحرش

يستغيث اهلي منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من كثرة المشاكل بين الشباب والبنات

بسبب غياب الرقابة الأمنية والأسرية

معالي السيد وزير الداخلية أهالي مدينه بنها وخاصة منطقة الفلل يناشدون سيادتكم التدخل حفاظ على أرواح المواطنين حيث اطلق سكان الفلل

هاشتاجا #ميدان_الفلل_محتاج_الامن

الصوره دي للميدان بالفلل ده اقل منظر لخناقه يوميا الصوره

دي خدتها أمس يرضي مين اطفال وشباب وبنات في سن المراهقه يتعرضوا للمسخره دي يوميا والفاظ خارجه ومطاوي ودم وجروح ومخدرات وتحرش اين الرقابه الاسريه ؟ اين المسؤولين ؟ اين الشرطه لابد من وجود دوريه شرطه بشكل دائم ويومي لحل تلك الكارثه ولابد أن تستفيق الاسره المصريه وتركز مع اولادها وبناتها ما يحدث في الميدان كارثه بكل المقاييس.p