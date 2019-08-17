أخبار مصرعاجل

استغاثة الي معالي وزير الداخلية من أهالي الفلل ببنها مشاجرة ومخدرات وتحرش

17 أغسطس، 2019
502 أقل من دقيقة

يستغيث اهلي منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من كثرة المشاكل بين الشباب والبنات

بسبب غياب الرقابة الأمنية والأسرية

معالي السيد وزير الداخلية أهالي مدينه بنها وخاصة منطقة الفلل يناشدون سيادتكم التدخل حفاظ على أرواح المواطنين حيث اطلق سكان الفلل

هاشتاجا #ميدان_الفلل_محتاج_الامن
الصوره دي للميدان بالفلل ده اقل منظر لخناقه يوميا الصوره

دي خدتها أمس يرضي مين اطفال وشباب وبنات في سن المراهقه يتعرضوا للمسخره دي يوميا والفاظ خارجه ومطاوي ودم وجروح ومخدرات وتحرش اين الرقابه الاسريه ؟ اين المسؤولين ؟ اين الشرطه لابد من وجود دوريه شرطه بشكل دائم ويومي لحل تلك الكارثه ولابد أن تستفيق الاسره المصريه وتركز مع اولادها وبناتها ما يحدث في الميدان كارثه بكل المقاييس.p

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 ديسمبر، 2018
232

ننشر تفاصيل جديدة حول خطف “طفلة الكاتعة” بحلوان

28 نوفمبر، 2018
150

عاجل .. بولتون ترامب وبوتين سيبحثان على هامش قمة العشرين قضايا الإرهاب والأمن وسباق التسلح

24 نوفمبر، 2018
176

رفع حالة الاستعداد ومحافظ الشرقية يعلن رقم تليفون لجنة الكوارث

15 ديسمبر، 2018
143

غابرييل: ترامب منع حربا كانت وشيكة في الشرق الأوسط إثر الأزمة الخليجية

إغلاق