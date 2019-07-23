استغاثة لرئيس الوزراء من مذبحة الفصل التعسفي بشركة شيبسي للصناعات الغذائية

مقدمه لسيادتكم /مسعد عبدالله محمد أحد أطراف المشكله المتعلقه بشركه بيبسيكو والذي يعمل سائق شحن بشركة شيبسي للصناعات الغذائيه التابع لشركة بيبسيكو،سوف أوضح لسيادتكم بعض التفاصيل المتعلقة بالمشكلة ،في البدايه احب أوضح لسيادتكم بأن هؤلاء السائقين والذي يبلغ عددهم 16سائق قد تجاوزت مدة عملهم بالشركه ال7أعوام إلي 24عام عمل دون أي جزائات وقعت عليهم وبدون أية مخالفات كالسرقه أو تعاطي المخدرات أو ماشيه ذالك،وطيلة هذه الفتره كان العمل مستمر علي قدم وساق وحتي في الاجازات الرسميه دون أي شكوي لأحد فبعد كل ماسبق ذكره كيف لي انا وزملائي في أن تتسبب في تعطيل العمل،ونظرا لما قد تم تطبيقه من قانون المرور بحظر سير النقل علي الطريق الدائري في الفتره من6صباحا وحتي منتصف الليل ويعتبر هذا الطريق بمثابه الطريق الأوحد إلي معظم المخازن التي تمتلكها الشركه او حتي الوكلاء فتقدم هؤلاء السائقين بطلب الي مديرهم السيد/محمد سامي بزيادة الاجر المتعلق بكل نقله نتيجة لزيادة المسافة مضاعفه وذللك نتيجة الحظر كما سبق ذكره وقد تكرر هذا الطلب أكثر من مره دون جدوي حتي إن طلب منهم الحضور لمناقشة هذا الموضوع وذلك في شهر مارس السابق وحضر جميع السائقين البالغ عددهم أكثر من 100سائق ولم يتم التواصل معهم طيلة اليوم، وقام المدعو فيمن فاروق بإستفزاز السائقين وتهديدهم بترك متعلقات الشركه وهي مفتاح السياره والرخص او يعمل دون حل المشكله وكأنهم بيشتغل عنده ثم قام بإستدعاء ضابط شرطه تربطه علاقة صداقه بأيمن فاروق لترويعهم وتم هذا الأمر داخل الشركه مما إثارة الذعر بين كل السائقين حيث أنه لم يقم أحد بفعل شئ يستدعي كل هذا واستمر الحال الي اليوم التالي نظرا لعدم تدخل أحد ممن لهم يد في الحل والتواصل مع متطلبات السائقين إلي أن وصل المر في اليوم التالي إلي الاستاذ الي وكيل وزارة القوي العامه وتفضل مشكورا بالتواصل مع السائقين بأن يعودوا إلي العمل وأنه سيتولي حل هذه ترك عدد من الساءقيين لحل المشكله فضلا علي أنه هؤلاء السائقين هم فئه غير متعلمه بالدرجه الكافيه ويتمتعون بالبساطة في التفكير ويتمنون من يطيب بخاطرهم غير أن المدعو أيمن فاروق يكره الخير للجميع بمعاملته السيئه،،وبعد كل ماسبق استمر العمل بصورته الطبيعيه وبعد بضعة أيام اجتمع السيد محمد سامي ببعض السائقين وقال إنه هناك تحقيق روتيني بالشركه لابد أن يتم كما حدث من قبل في مركز بيع فرع كرداسه ولم يسفر عن ضرر لأحد فلا داعي للقلق فلم يمانع أحد ولكن حدث مالا يحمد عقباه وهو أنه تم التحقيق مع البعض دون الاخر في 17/6/2019قام المدعو ايمن فاروق بخذ متعلقات الشركة علي سبيل التأكد من الا يوجد شيء خطاء في السيارة قل ان المورد البشريه في انتظاركم علشان الترقيه كباقي زملائيكم ولكن كانت خدغه بعقولنا نهو كان ايهانا لم ارها من قبل ان الشركة استغنة عنكم قمنا بعمل محضر في قسم تاني اكتوبر بثبات الحاله رقم3530وتاني يوم توجهنا الي مكتب العمل والي وزارة القوي العامه والي راءيس الوزراء ورقم الشكوى 1758249 والي البريد ورسلنا شكوي الي مكتب حقوق الإنسان والي وزارة الداخلية والي التضامن الاجتماعي والي العدل والي الصناعه وبد ذالك الي الرقابه الإدارية علي البريد الإلكتروني رقمu4Jxx74623والي نقابة عمال مصر والي نقابة الصناعات الغذائية ولم نيأس من رحمة الله ثم الشرفاء في مصر ونشر مجلة الحرية الاستاذه اميره عبدالله ونشرةجريدالوفد أمس في صفحة الحوادث نرجوا من الله ان تقفو معنا برجاءالمساعده والاهتمام السائقين دول مظلومين بجد وعندهم أولاد في مراحل تعليمية ده رقمي 01115587226مسعدعبدالله