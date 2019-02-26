استقالة وزير الخارجية اﻹيراني محمد جواد ظريف من منصبه

كتبت منى توفيق

نقلت وكالة اﻷنباء اﻹيرانية الرسمية ” إرنا ” عن مصادر في الخارجية اﻹيرانية بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدم استقالة من منصبه

وجاء أعلان ظريف على صفحته الخاصة في موقع انسجرام أعلن فيها عن استقالتة من منصبه لعجزه عن اﻷستمرار في اداء مهامة وأضاف ظريف أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة توليه حقبة الخارجية وتوجه بالشكر للشعب اﻹيراني والمسؤولين المحترمين لحملهم طيلة 67 شهر الماضية

وترجح مصادر في الخارجية اﻹيرانية أن سبب استقالة ظريف تعود إلى اﻹهانة الذي شعر بها عقب تغيبه عن اللقاءات بين مرشد اﻷعلى لثورة اﻹيرانية علي خامني والرئيس اﻹيراني حسن الروحاني مع الرئيس بشار اﻷسد في طهران دون حضوره حينها صرح ظريف لصحافة لم يعد هناك أدنى احترام لوجوده في منصب وزير الخارجية

ونشرت أنباء عن نية ظريف في تقديم استقالته بسبب خلافات نشأت في اﻵونة اﻷخيرة بينه وبين اجنحة النظام حول نتائج اﻷتفاق النووي حيث يرى المتشدون أن إيران قدمت تنازلات كفاية ولم تحصل على شئ كما أن المرشد اﻹيراني يعارض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ووصف كل من يقبلون المفاوضات مع امريكا بالعملاء والخونة ردا على ظريف الذي أعلن أن طهران على أستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشروط