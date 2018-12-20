استقالة وزير الدفاع الأمريكي مع تصاعد الخلاف مع ترامب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس استقالته، وذكرت شبكة “بي بي سي نيوز” في خبر عاجل أن وزير الدفاع الأمريكي قدم استقالته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ظل تصاعد الخلاف بين الاثنين بشأن العديد من الملفات.

وأبلغ ماتيس الرئيس الأمريكي، في خطاب استقالته:” لديك الحق ليكون لك وزير دفاع لديه وجهات نظر تتفق أفضل مع وجهاتك”.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أول أمس سحب القوات الأمريكية في سوريا، في خطوة فسرها الكثيرين بالمفاجئة للبنتاجون.