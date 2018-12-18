استيلاء 8 من ايتاى البارود على مبلغ( 22’19070 ) جنيهاً من التامينات وجارى البحث عنهم

استيلاء 8 من ايتاى البارود على مبلغ( 22’19070 ) جنيهاً من التامينات وجارى البحث عنهم

البحيرة : سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي تبلغ من العميد علاء حبكة مامور مركز شرطة كوم حماده من المدعو / مصطفى ف ع سن42 رئيس قسم الشئون الماليه بإدارة التأمينات الإجتماعيه بكوم حماده ومقيم قرية شابور / دائرة المركز بقيام عدد ( 8 ) من المواطنين مقيمين بدائرة مركز إيتاى البارود .. بصرف مبالغ ماليه قيمة معاشات الهيئه عن مدد وهميه غير مستحقه لهم والإستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق .. بإجمالى مبلغ ( 22ر19070 ) جنيهاً .. وأضاف بصعوبة تحديد مرتكب الواقعه حيث أن الرقم السرى للحاسب الآلى لتسجيل البيانات والمدرج به أسماء مستحقى الصرف متاح لموظفى الجهه بجميع فروع الجمهوريه وطلب إثبات الحاله

تحرر المحضر اللازم المركز بتاريخه .. وجارى العرض على النيابه العامه