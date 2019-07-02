اسرائيل تواصل قمع الفلسطينين وثوار حماس يواصلون العداء لمصر

كتب طارق درويش

اكدت تقارير مخابراتية روسية ان اسرائيل ما زالت تمارس كافة انواع العنف والقهر ضد الشعب الفلسطيني و ما زالت تواصل الاستيلاء علي الاراضي دون رادع او خوف بما يخالف ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي في شان سيادة الدول علي اراضيها

واكد التقرير ان حماس الذراع العسكري للجماعة الارهابية المعروفة باسم الاخوان لم يتخذ اية خطوات تجاه الاعمال العدائية الاسرائيلية بل اكتفت الجماعة بدعم الارهاب والاعمال العدائية ضد الجيش المصري واشار التقرير ان هذة المواقف من العجائب والمفارقات الغريبة