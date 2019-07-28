اسرار جديدة في مقتل عروس المنوفية و تحقيقات الشرطة تزيح الغموض

كتب محمد طارق

ازاحت التحقيقات التي تجريها الشرطة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن وقائع جديدة في مقتل عروس المنوفية منار الاقرع 19 عاما، وفقا للتقرير الطبى تبين اصابة المتهم بجرح نافذ بالبطن نتيجة تعدى المجنى عليها علي المتهم نتيجة مشاجرة بينهم حاولت العروس خلالها الدفاع بها عن نفسها، فتعدت عليه بالة حادة احدثت إصابته، وتم حجزه في حالة سيئه وتم التحفظ عليه بالتنسيق مع أمن القليوبية وتم التحفظ علي السلاح المستخدم.

وكانت حالة من الحزن قد خيمت علي مدينة الباجور عقب العثور علي جثة منار عادل الاقرع صاحبة 19 عاما عقب زفافها حيث فوجي اهلها انها غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية ولم يتم العثور علي زوجها.

فيما عثرت قوات الشرطة علي الزوج محمد محمود 29 عاما محامي مصابا بجرح نافذ في البطن في حالة سيئة بمستشفي بنها العام.

فيما وجه والد القتيلة واشقائها التهمة الي زوجها بالتسبب في وفاتها وقتلها عقب ساعات من زفافهم لسبب غير معلوم.

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية قد تلقي أخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل منار عادل الاقرع ١٩ سنة بقرية القرنين بمركز الباجور، مشيرا إلى أن حفل زفافهما كان الجمعة وان شقيقها ذهب إليها للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية.فيما شيع مساء أمس المئات من أهالي مدينة الباجور والقرى المحاورة لها جثمان الضحية، حيث أدى الاهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد حافظ بالمدينة وسط بكاء وصراخ أهل الضحية الي مثواها الاخير بمقابر الاسرة.