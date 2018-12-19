اسمعن واعرفن يا أمهات أبنائنا العزيزات !!!

معالي وزير التعليم د / طارق شوقي – بتطوير التعليم ( نظام Edu2) ( فكر -ابدع – ابتكر ) المطبق حاليا في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي من العام 2018/2019

والميزانية الكبيرة التي وفرها الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية للتعلم ودشن مبادرة عام 2019 عاما للتعليم المصري – تطويرا للتعليم والبحث العلمي والابداع والابتكار

ولغى الامتحانات من الصف الأول حتى الصف الرابع الابتدائي ( متعة التعلم للطالب ) ومن أجل راحتكم يا أمهات ولادنا … !!!

وأيضا اصدار كتاب كونكت بلس ( كتاب Connect plus)

بدلا من المستوى الرفيع ولكنكم تصررن على المستوى الرفيع ( رفيع بيه !!! ده كان في المسلسل خلاص مفيش رفيع … فيه كونكت أفضل !!! )

والنظام الجديد متعة التعلم لا امتحانات ولا واجبات الطلاب يؤدونها مع معلميهم في المدرسة ويرجع الطالب للاستمتاع مع أسرته ويلاقي وقت فراغ للعب

النظام الجديد تراكميا وتحسب لطالب الثانوي الدرجة الأعلى من امتحانين في المادة الواحدة كل فصل دراسي وعلى تابلت وسيلة تعليمية عليها بنك المعرفة المصري EKB مكتبة كاملة وشاملة جميع المناهج التعليمية ومايحتاجه الطالب في دراسته ودليلا شاملا لنماذج الامتحانات على نافذته

ودليلا لولي الأمر ودليلا للمعلم ونافذة لولي الأمر ونافذة للمعلم ونافذة للباحثين …. !!!

متعة التعلم والبحث … معدا على أيدي خبراء التعليم وشركات متخصصة … وأكثر من ذلك !!!

النظام الجديد بيلغي السناتر والدروس الخصوصية التي انهكت ميزانية الأسر وتعتمد على الحفظ والتلقين والأساليب غير التربوية والمشاكل الناجمة عنها ومن يقوموا بالتدريس بها من غير المعلمين والتي مصرين على حجزها لأبنائنا للعام التالي قبل أن ينهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي

وأيضا المعلم الخصوصي وما يتم استقطاعه بل من الممكن الاستدانة وعمل جمعيات لتوفير مصاريف الدروس الخصوصية لأبنائنا ومعلم طالع وواحد نازل والبيت وربكته ومواعيدهم وميزانية ضيافتهم أثناء الدرس الخصوصي وفي النهاية المحصلة قد لا ترضينا برغم أنه مقدرا ومكتوبا من الله

ولا نرى منها إلا الخسارة المادية وتعب الأعصاب والكبت النفسي والذهني لأبنائنا وللأسرة التي تعيشها الأسرة في حالة وجود أحد أبنائها في شهادة الثانوية العامة

نظام Edu2 لمتعة التعلم لبناء طالبا يفكر ويبدع ويبتكر …. ندعم هذا النظام Edu2

من أجل مستقبلا أفضل لأبنائنا …. وراحة الأمهات و وتعب أعصابهن في الامتحانات و قبل أن يضيعوا !!!

أمهات مصر العزيزات … ادعمن نظام Edu2 فيه راحتكن ورحمة ورأفة بكن …

تحياتنا وتقديرا لجهودكن وعطائكن لإعداد المجتمع لبناء ورقي وتقدم الوطن … مصرنا الغالية

محمد شعراوي – موجه حاسب / بنها / قليوبية 17/12/2018

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