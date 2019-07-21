اعترافات صادمة لأب اغتصب ابنته بمدينة نصر

روت فتاة تدعى “صفاء” تبلغ من العمر 19 عاما تفاصيل مؤلمة وصادمة حول تعرضها للاغتصاب من قبل والدها الذي تجرد من مشاعر الإنسانية، واعتدى عليها جنسيا داخل شقته في مدينة نصر، بعلم والدتها.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من محامٍ أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكى فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.

وأشارت الفتاة الضحية في أقوالها أمام نيابة مدينة نصر الكلية برئاسة المستشار تامر العربي المحامى العام، إلى أن والدها دائم التعدى عليها جنسيًا وكانت أمها على علم بذلك ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.

وأضافت الفتاة: “أن والدها كان يقتحم غرفتها ويعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح فى بعض الأوقات”، لافتة إلى أنها حاولت مرارًا وتكرارًا التخلص من ذلك الجحيم الذى تعيش فيه، ولكنها فشلت حتى قررت التخلص من نفسها والانتحار حتى ترتاح”.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بضبط وإحضار والد الفتاة.

وعلى الفور تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة، واعترف الأب بارتكابه للواقعة واعتدائه جنسيا على ابنته بسبب إعجابه بها، لتأمر نيابة أول مدينة نصر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى وإعداد تقرير بالواقعة.