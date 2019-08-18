اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

كشفت عادل المتهمة بذبح شقيقتها الصغرى جنى ٥ أعوام إن والدها كان يحب شقيقتها أكثر منها ومن شقيقها وأنه كان يضربهما بعنف إذا شكت له جنى من اى احد منهما أو كلاهما معقبة: “ذبحتها وخلصت عليها عشان كل شوية تخلى بابا يضربني، انا كنت بحبها وهي لسه مولودة بس لما كبرت شوية كرهتها ،كل حاجة حلوة لبس ولا لعب ،ولا اكل كانت ليها هى بسوكانت الاجهزة الامنية بالدقهلية قد كشفت غموض ذبح طفلة باحدى العشش بقرية ستامونى التابعه لمركز بلقاس حيث قامت شقيقتها بذبحها انتقاما منها بسبب حب والدها الشديد لها ومعاملتها بشكل سئ بسبب شكاوى الطفلة القتيلة منها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من العقيد احمد الحسينى مأمور مركز ستامونى بالعثور على طفلة تدعى جنى عادل 5 أعوام مذبوحة بإحدى العشش أمام منزلها بعزبة بستامونى حيث تم ذبحها بآلة حادةتشكل فريق بحث من العقيد خالد القاضى، رئيس الفرع والمقدم احمد الجندى رئيس المباحث وتبين أن شقيقتها دينا 13 عاما هى التى قامت بذبحها انتقاما منها بسبب الغيرة الشديدة نظرا لحب والدها لها اكثر منها وتهديد القتيلة لها بشكواها لوالدها الذى يقوم بضربها بشدة نظرا لحبه للقتيلة وتلبية كل طلباتها مما دفعها لذبحها وإلقائها داخل عشة عقب ضربها على رأسها وحرر محضر بالواقعة.