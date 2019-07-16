اعتقال باحثة فرنسية إيرانية في طهران منذ يونيو الماضي

كتبت منى توفيق

اعلنت الخارجية الفرنسية اليوم ان الباحثة الفرنسية اﻹيرانية فاريبا عادلخاه اعتقلت في طهران في يونيو الماضي وتمنعها السلطات اﻹيرانية من اﻹتصال بالسفارة والموظفين وتحاول السلطات الفرنسية مع السلطات اﻹيرانية الحصول على معلومات حول وضع وظروف اعتقال الباحثة ومدى اتاحة الفرصة للتواصل مع القنصلية الفرنسية ومن جهة اخرى قال المتحدث باسم السلطة القضائية اﻹيرانية علام حسين اسماعيلي خلال مؤتمر صحفي في طهران ان الباحثة من بين المشتبه بهم في تورطهم في التجسس لصالح حكومات غربية

وكانت إيران قد اعلنت في وقت سابق عن تفكيك شبكة جديدة من جواسيس يعملون لحساب وكالة اﻹستخبارات المركزية اﻷمريكية( سي أي إيه ) لكن خبراء يؤكدون ان طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض ﻹستهداف دائم من قبل الغرب وخاصة الولايات المتحدة اﻷمريكية او تبرير انتهاكاتها في مجال حقوق اﻹنسان

وفي ضوء السياق ادلى صديق الباحثة جان فرانسوا بابار بالمعلومات الى وكالة اﻷنباء الفرنسية اكد فيها ان الباحثة عادلخاه معتقلة في سجن ايفين شمال طهران واضاف ان اسرتها تقيم في ايران وقامت بزيارتها واشارت انها لا تعاني من سوء معاملة رغم السمعة السيئة الذي يتمتع بها هذا السجن وتابع بابار في حديثه الى الوكالة الفرنسية ان الباحثة ترفض دائما ادانة النظام اﻹيراني ما جعل الجالية اﻹيرانية في فرنسا لا تتفهمها مما عرضها لضربات من الطرفين مشيدا بالباحثة بانها حرة مستقلة مع تحليها بالصراحة ولفت ان الباحثة وصلت فرنسا منذ عام 1977 قادمة من ايران للدراسة وليس كلائجة سياسية وهي تبلغ من العمر 60 عاما عالمة اﻹنترويولوجيا المعروفة التي تعمل مع العديد من الشبكات العلمية المتخصصة في المذهب الشيعي ولديها العديد من الكتب المرجعية التي تختص بدرسة العلاقات التي تربط بين رجال الدين الشيعية اﻹيرانية واﻷفغانستان وتزور هذه الدول بانتظام

وياتي اعتقال عادلخاه غي وقت حساس تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن النووي الموقع عام 2015

ويذكر ان إيران حكمت بالسجن لمدة عشرة سنوات على مواطنة ايرانية بريطانية تدعى زاغاري راتكليف بتهمة التجسس لصالح بريطانيا في مايو الماضي واقترح وزير الخارجية اﻹيراني محمد جواد ظريف من نيويورك اﻹفراج عن راتكليف مقابل اسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها عن ايرانية مسجونه في استراليا وهي نيغار غودسكانى وتسعى الولايات المتحدة الى استعادتها

وهناك اختلاف كبيرا بين السيدتين فالمرأة اﻹيرانية المسجونه في استرليا قامت بارتكاب جريمة خطيرة حيث سعت في الحصول على تقنية اتصالات رقمية امريكية من خلال تقديم نفسها كموظفة لشركة ماليزية وذلك بهدف نقلها الى شركة إيرانية اما السيدة اﻹيرانية البريطانية شاركت في مظاهرة في إيران مناهضة للحكومة اﻹيرانية.