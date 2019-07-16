عاجلعربى ودولى

اعتقال باحثة فرنسية إيرانية في طهران منذ يونيو الماضي

16 يوليو، 2019
532 دقيقة واحدة

اعتقال باحثة فرنسية إيرانية في طهران منذ يونيو الماضي
كتبت منى توفيق
اعلنت الخارجية الفرنسية اليوم ان الباحثة الفرنسية اﻹيرانية فاريبا عادلخاه اعتقلت في طهران في يونيو الماضي وتمنعها السلطات اﻹيرانية من اﻹتصال بالسفارة والموظفين وتحاول السلطات الفرنسية مع السلطات اﻹيرانية الحصول على معلومات حول وضع وظروف اعتقال الباحثة ومدى اتاحة الفرصة للتواصل مع القنصلية الفرنسية ومن جهة اخرى قال المتحدث باسم السلطة القضائية اﻹيرانية علام حسين اسماعيلي خلال مؤتمر صحفي في طهران ان الباحثة من بين المشتبه بهم في تورطهم في التجسس لصالح حكومات غربية
وكانت إيران قد اعلنت في وقت سابق عن تفكيك شبكة جديدة من جواسيس يعملون لحساب وكالة اﻹستخبارات المركزية اﻷمريكية( سي أي إيه ) لكن خبراء يؤكدون ان طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض ﻹستهداف دائم من قبل الغرب وخاصة الولايات المتحدة اﻷمريكية او تبرير انتهاكاتها في مجال حقوق اﻹنسان
وفي ضوء السياق ادلى صديق الباحثة جان فرانسوا بابار بالمعلومات الى وكالة اﻷنباء الفرنسية اكد فيها ان الباحثة عادلخاه معتقلة في سجن ايفين شمال طهران واضاف ان اسرتها تقيم في ايران وقامت بزيارتها واشارت انها لا تعاني من سوء معاملة رغم السمعة السيئة الذي يتمتع بها هذا السجن وتابع بابار في حديثه الى الوكالة الفرنسية ان الباحثة ترفض دائما ادانة النظام اﻹيراني ما جعل الجالية اﻹيرانية في فرنسا لا تتفهمها مما عرضها لضربات من الطرفين مشيدا بالباحثة بانها حرة مستقلة مع تحليها بالصراحة ولفت ان الباحثة وصلت فرنسا منذ عام 1977 قادمة من ايران للدراسة وليس كلائجة سياسية وهي تبلغ من العمر 60 عاما عالمة اﻹنترويولوجيا المعروفة التي تعمل مع العديد من الشبكات العلمية المتخصصة في المذهب الشيعي ولديها العديد من الكتب المرجعية التي تختص بدرسة العلاقات التي تربط بين رجال الدين الشيعية اﻹيرانية واﻷفغانستان وتزور هذه الدول بانتظام
وياتي اعتقال عادلخاه غي وقت حساس تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن النووي الموقع عام 2015
ويذكر ان إيران حكمت بالسجن لمدة عشرة سنوات على مواطنة ايرانية بريطانية تدعى زاغاري راتكليف بتهمة التجسس لصالح بريطانيا في مايو الماضي واقترح وزير الخارجية اﻹيراني محمد جواد ظريف من نيويورك اﻹفراج عن راتكليف مقابل اسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها عن ايرانية مسجونه في استراليا وهي نيغار غودسكانى وتسعى الولايات المتحدة الى استعادتها
وهناك اختلاف كبيرا بين السيدتين فالمرأة اﻹيرانية المسجونه في استرليا قامت بارتكاب جريمة خطيرة حيث سعت في الحصول على تقنية اتصالات رقمية امريكية من خلال تقديم نفسها كموظفة لشركة ماليزية وذلك بهدف نقلها الى شركة إيرانية اما السيدة اﻹيرانية البريطانية شاركت في مظاهرة في إيران مناهضة للحكومة اﻹيرانية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 أبريل، 2019
585

زوجة مؤسس أمازون تحصل على 36 مليار دولار من ثروته بعد انفصالهما

4 يوليو، 2019
2٬280

مجلس الوزراء يوافق اليوم علي تطبيق الحد الأدني للأجور الدرجة الثانية 3 آلاف والأولي 3500 ننشر باقي الدرجات

2 فبراير، 2019
708

إيران : مقتل شخص واصابة 5 في هجوم على قاعدة القوات الباسيج

14 يناير، 2019
662

منتخب مصر يواجه نظيره الأرجنتيني اليوم في ثالث جولاته بمونديال كرة اليد

إغلاق