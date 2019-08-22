اعتقال 26 محاميا في تركيا

كتبت منى توفيق

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الخميس 26 محاميا اعترضوا على قرار الرئيس التركي رجب اردوغان بإقالة رؤساء مدينة دير بكر وماردين وفان ذات اﻷغلبية الكردية الذي جرى انتخابهم قبل 5 اشهر ويواصل سكان هذه المدن الثلاثة الكبرى احتجاجاتهم منذ اول امس

وكان المحتجون قد احتشدوا قرب مبنى البلدية في دير بكر الذي طوقته الشرطة بحواجز معدنية بعدما حل مسؤول حكومي اﻷثنين الماضي محل رئيس البلدية المنتخب مستخدمة المياة والغاز المسيل لدموع لتفريق المتظاهرين المحتجون على اﻹطاحة 3 رؤساء بلديات دير بكر وفان وماردين

وحسب صحيفة الزمان التركية ان وزارة الداخلية التركية قالت ان 3 رؤساء المقالين يواجهون اتهامات بإرتكاب جرائم متعلقة بإنتماء لمنظمة إرهابية وهي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبرة انقرة منظمة إرهابية

ورفضت وزارة الداخلية التركية البيان الصحفي الصادر من اعضاء جمعيتي المحامين المعاصرين والمحامين من اجل الحرية داخل دار القضاء في ازمير لﻹعتراض على تعينات الوصاه في البلديات الثلاثة الكبرى دير بكر وماردين وفان ولﻹحتجاج على قرار منع المظاهرات والفعاليات لمدة 10 ايام في مدينة ازمير والتي كانت نتيجتها اعتقال 26 محاميا تم اقتيادهم وهم يتعرضون لضرب من قبل قوات اﻷمن وقد ادان حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن مدينة اسطنبول تصرف الشرطة واصفا تداخلها العنيف في تفريق المحامين بالكارثة متابعا الحزب ان هذا غير مقبول ويحمل دلالات تشير الى انه من الممكن فعل نفس الشئ في بلديات اسطنبول وانقره وازمير

وكان الرئيس التركي اردوغان قد حذر قبل اﻹنتخابات المحلية التي جرت في مارس من انه قد يتخذ مثل هذا اﻷجراء ضد المسؤولين المنتخبين اذا تبين صلاتهم بحزب العمال الكردستاني .