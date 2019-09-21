اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

اتفق الأصدقاء الثلاثة على البحث عن فريسة ينهشون لحمها، حتى وقعت أعينهم على سيدة بسيطة تستقل توك توك بصحبة طفليها، فتمكنوا من اعتراض التوك توك وإنزالها منه بالقوة والاعتداء على السائق وتقييده، ولم يرحموا توسلاتها أو سماع صراخ طفليها الصغار، وراحوا يغتصبونها بكل قوة تحت تهديد السلاح لمدة ساعة كاملة رغم مقاومتها لهم.

المجنى عليها رفضت الانصياع لغريزة المتهمين الثلاثة، ولكن تحت تهديدها بطفلها والاعتداء عليها بالضرب خارت قواها واستسلمت لرغبتهم المتوحشة.. تفاصيل الجريمة التى أثارت غضب أهالى مركز الإبراهيمية سردتها تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة واعترافات المتهمين.

ساعة اغتصاب



البداية عندما خرجت المجنى عليها “علياء ع م ع” ربة منزل من منزلها فى الساعة الثانية عشر مساء بصحبة ابنتها 4 سنوات، وطفلها الرضيع سنة، للكشف على ابنتها بعد إصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة، وقررت التوجه إلى مستشفى الإبراهيمية فاستقلت توك توك من أمام منزلها وطلبت منه التوجه بهم إلى المستشفى، ولكن خلال سير التوك توك فوجئت بـ 3 أشخاص يعترضون طريقهم، وطلبوا من السائق التوقف وأمسكوا يدها وطلبوا منها النزول، لكنها قاومتهم ورفضت، وعندما حاول السائق إنقاذها اعتدوا عليه بالضرب وقيدوه، وارتفعت أصوات صراخ الطفلين لكن المتهمين لم يرحموا توسلات السيدة المجني عليها بأن طفلتها مريضة، وتناوبوا اغتصابها فى إحدى الزراعات.

حرام عليكم سيبونى

قالت المجنى عليها فى التحقيقات إنها فوجئت بالمتهمين خلال استقلال التوك توك باعتراضهم وإنزالها بالقوة منه، وأنها قاومتهم بعد أن شاهدت نظراتهم لها وظل طفليها يصرخان ولكن تحت التهديد والاعتداء عليها بالضرب خارت قواها وقام المتهمون باغتصابها لمدة ساعة.

وتابعت المجنى عليها أنها قاومت بكل قوة المتهمين حتى تم تهديدها بإيذاء رضيعها، وتم الاعتداء عليها جنسيا وهى تحمل طفلها على ذراعيها وبعدها هرب المتهمون، فتمالكت أعصابها حتى خرجت إلى الطريق الرئيسى واستغاثت بأحد الأشخاص وطلبت منه التوجه معها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر. وقال سائق التوك توك إنه فوجئ بالمتهمين يعترضون طريقه فى أحد الشوارع الخالية من المارة، وعقب توقفه قاموا بإنزال المجنى عليها، وعندما تدخل اعتدوا عليه بالضرب، وقاموا بتقييده بالحبال واختطفوها إلى الزراعات وتركوا الطفلة المريضة معه فى التوك توك.