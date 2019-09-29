اغتيال الحارس الخاص للملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود

كتبت منى توفيق

افادت وسائل إعلام سعودية بأن اللواء عبد العزيز الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود قتل بإطلاق نار اثر خلاف شخصي مع صديق له في مدينة جدة بالسعودية

واوضح بداح بن طلال الفغم ابن نجل شقيق الفغم ان عمه اللواء عبد العزيز بداح الفغم كان في منزل صديق ثالث له “السبتي ” وحصل خلاف شخصي مع صديق اخر له الذي قام بمقتلة بعد تطور الموضوع بينهما واصاب شقيق الصديق الثالث (تركي السبتي )باﻹضافة الى اصابة عامل فلبيني بالمنزل ثم حاول الجاني الهرب وتحصن داخل منزله في حي الشاطئ بجدة وعندما طوقت القوات اﻷمنية منزله بادر بإطلاق النار تجاههم فبادلتة إطلاق النار مما ادى لمصرعه

واضافت تقاريرمن وسائل اﻹعلام سعودية ان اللواء عبد العزيز الفغم تم نقله الى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ولكنه توفى بالحال

ويذكر ان الفقيد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية 1410 هجري وتخرج نهاية عام 1412 هجري وعين من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص ثم نقل للخدمة في الحرس الملكي

وقد حظي اللواء الفغم بإهتمام إعلامي كبير من عدد من الدول التي كان يرافق فيها الملك سليمان وسلطت عليه اﻷضواء على مستوى ادائه فهو يتمتع بيقظة تجاه ابسط التحركات الدالة على اﻹحترافية الفائقة وسرعة البديهة حاز على افضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة اﻹكادمية العالمية وتلقى ترقية استثنائة عن رتبة عميد الى لواء عام 2017 وكان الملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود اصدر في منتصف عام 2017 امرا ملكيا بترقية الفغم ترقية استثنائية الى رتبة لواء

كما عمل والد اللواء الفغم ايضا مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت الى 30 عاما .