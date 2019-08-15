اغتيال سائق توك توك بطلق ناري فى فرح بشبرا الخيمة

لقى سائق توك توك مصرعه في حفل عرس بمدينة الخانكة حيث قام احد الحاضرين بإطلاق الأعيرة النارية احتفالا بالعرس فاستقرت احدى الطلقات في جسد المجنى عليه ولقى مصرعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول علي ع ر ” سائق توك توك جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش بالرأسوعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم و بالفحص تبين أنه حال قيام علي ق م ” بائع متجول بالاحتفال بعرس نجلة شقيقه واطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه إصابة المجنى عليه وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بارشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار تم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.